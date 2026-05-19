Agenda ierarhilor la Praznicul Înălțării Domnului (Ziua Eroilor) | Sf. Împărați Constantin și Elena

La Praznicul Înălţării Domnului (Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român), joi, 21 mai 2026, zi în care sunt sărbătoriți și Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae” din Nisa, Franța.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Satu Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte LUCIAN, Episcopul Caransebeșului, și cu Preasfințitul Părinte DAMASCHIN DORNEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului istoric.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Înălțarea Domnului” din Baia Mare.