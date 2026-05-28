Agenda ierarhilor la Praznicul Rusaliilor 2026

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (a Cincizecimii sau a Rusaliilor), 31 mai 2026, ierarhii Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca. În după-amiaza zilei, pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane, de la ora 17:00, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, va oficia Vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala Procesiune de Rusalii.

În a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, va sluji, în sobor de ierarhi, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

În a treia zi de Rusalii, marți, 2 iunie, va sluji în localitatea Fiad, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

În a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Breaza, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum, Zalău.

În a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, va sluji la …..

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca.

În a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Treime” de la Soporu de Câmpie, județul Cluj.

În a treia zi de Rusalii, marți, 2 iunie, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Iliuța Bozghii, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Breaza, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.