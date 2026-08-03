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Agenda ierarhilor

Agenda ierarhilor la Praznicul Schimbării la Față a Domnului

de | aug. 3, 2026

La Praznicul Schimbării la Față a Domnului, joi, 6 august 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” de la Cheile Turzii, Protopopiatul Turda, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” din Botiza, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” din Voivodeni, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” de la Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul „Schimbarea la Față a Domnului” din Baia Mare.

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