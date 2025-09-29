Agenda ierarhilor la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

La sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” de la Florești, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Rohița, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bălan, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud.