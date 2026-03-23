Agenda ierarhilor la sărbătoarea Bunei Vestiri | Hramul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului

La sărbătoarea Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu alți ierarhi invitați, vor sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la împlinirea a 20 de ani de la înființarea mitropoliei, precum și a 15 ani de slujire arhierească la Cluj a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei:
Astfel, începând cu ora 9:30, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor alcătuit din 11 ierarhi:
- Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,
- Înaltpreasfințitul Părinte IOSIF, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale,
- Preasfințitul Părinte IGNATIE, Episcopul Hușilor,
- Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului,
- Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului,
- Preasfințitul Părinte TIMOTEI, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei,
- Preasfințitul Părinte MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord,
- Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului,
- Preasfințitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului,
- Preasfințitul Părinte GHERONTIE HUNEDOREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei,
- Preasfințitul Părinte TEOFIL DE IBERIA, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.