Agenda ierarhilor la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Cășiel, județul Cluj.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ip, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Săpânța – Noul Peri, județul Maramureș.