Agenda ierarhilor la sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului

de | nov. 18, 2025

La sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Gherla (Catedrala din Gherla).

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Paraclisul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la Coroana, Municipiul Bistrița.

 

