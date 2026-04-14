Agenda ierarhilor la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii

La sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, vineri, 17 aprilie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Salva, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Rohia, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Rus, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Nicula, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Petrova, județul Maramureș.