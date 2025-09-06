Agenda ierarhilor la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Rozavlea (satul natal al ierarhului), județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Schitul Marca, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Ciucea, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Chiuzbaia, județul Maramureș.