Agenda ierarhilor la sărbătoarea Sf. M. Mc. Dimitrie și a Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou

de | oct. 20, 2025

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, dumincă, 26 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului și Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, vor sluji, în sobor de ierarhi, la Catedrala Mântuirii Neamului, cu prilejul sfințirii picturii. Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale va fi săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Luni, 27 octombie, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, vor sluji, în sobor de ierarhi, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Începând cu ora 09.00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toți ierarhii ortodocși invitați oficial și un număr restrâns de preoți și diaconi.

Programul detaliat AICI

