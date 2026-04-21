Agenda ierarhilor la sărbătoarea Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, joi, 23 aprilie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica din incinta Muzeului Satului din Baia Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Cehu Silvaniei.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Ciuruleasa, județul Alba, localitatea natală a Preasfinției Sale.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Turț Băi, județul Satu Mare.