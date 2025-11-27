Agenda ierarhilor la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei | Duminica a 30-a după Rusalii

În Duminica a 30-a după Rusalii, 30 noiembrie 2025, zi în care este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Zalău.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Satu Mare.