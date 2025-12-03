Agenda ierarhilor la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae și la Duminica a 27-a după Rusalii

La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, sâmbătă, 6 decembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu prilejul hramului.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” de la Rohia, cu ocazia hramului paraclisului de la demisolul bisericii mănăstirii.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Zalău.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cluj-Napoca.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Baia Mare.

În Duminica a 27-a după Rusalii (a tămăduirii femeii gârbove), 7 decembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica militară a Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu” din Florești, județul Cluj.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Baia Borșa, județul Maramureș.