Agenda ierarhilor la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj, cu prilejul hramului.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Strâmtura, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, și Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, vor sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași, în sobor de ierarhi, cu prilejul prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud.