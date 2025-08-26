Agenda ierarhilor la sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul

La sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, vineri, 29 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului așezământului monahal.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Pietroasa – Borșa, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bic, județul Sălaj.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Izvoare, județul Maramureș.