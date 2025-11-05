Agenda ierarhilor la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

La sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cartierul Dâmbul Rotund al Municipiului Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Satu Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Fildu de Jos, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji ….
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației, județul Maramureș.