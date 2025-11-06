Agenda ierarhilor la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil (9 noiembrie) și în Duminica a 22-a după Rusalii

La sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cartierul Dâmbul Rotund al Municipiului Cluj-Napoca.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Satu Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Fildu de Jos, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda, județul Cluj.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației, județul Maramureș.

În Duminica a 24-a după Rusalii (a învierii fiicei lui Iair), 9 noiembrie 2025, zi în care este prăznuit și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Dej, cu prilejul hramului lăcașului de cult.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Municipiul Baia Mare, cu ocazia serbării hramului. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos” și de corul parohial.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji, în sobor de ierarhi, la Mănăstirea Lainici, cu prilejul proclamării canonizării locale a Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici, cinstit în data de 10 noiembrie.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Gheorghieni, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Negreia, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.