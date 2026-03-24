Ajunul Bunei Vestiri la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca: Începutul sărbătorii aniversarii a 20 de ani de Mitropolie la Cluj

În ajunul Praznicului Bunei Vestiri, marți, 24 martie 2026, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, a fost oficiată slujba Pavecerniței Mari unită cu Vecernia, cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, care a rostit și un cuvânt de învățătură.

La slujbă au fost prezenți ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

În cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Părinte Gherontie a subliniat importanța Cuvântului lui Dumnezeu, amintind exemplul Maicii Domnului care, înainte de a primi Bunavestirea, s-a hrănit cu Cuvântul Scripturii, făcând din acesta fundamentul vieții sale.

„Sfântul Apostol Pavel spune că „Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător”. Maica Domnului, înainte de a primi bunavestirea de la Îngerul Gabriel, s-a hrănit în templul din Ierusalim în mod special cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ea s-a împărtășit din Cuvântul Sfintei Scripturi și s-a dedicat citirii acesteia. În același timp, s-a îndeletnicit și cu lucrarea mâinilor și a minții. Privind la Maica Domnului, vedem un model perfect. Ea a fost crescută la templu de la vârsta de 3 ani până la 15 ani. Iar după plecarea de la templu, în orașul Nazaret, nu a uitat niciodată obiceiurile de acolo. În Nazaret, nu mai era la templu, dar a devenit ea însăși un templu, continuând să cultive Sfintele Scripturi în inima și în mintea ei. Astfel, lectura s-a „somatizat”, s-a întrupat. Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup.”

Preasfințitul Părinte Gherontie a subliniat și rolul educației religioase și importanța lecturii Sfintei Scripturi în viața fiecărui credincios, încurajându-i pe părinți să-și învețe copiii din Cuvântul lui Dumnezeu, pregătindu-i astfel pentru viața spirituală.

„În calendarul creștin-ortodox, în dreptul fiecărei duminici, există o rubrică cu roșu, unde sunt trecuți sfinții zilei respective, apoi apostolul și Evanghelia. Este, într-adevăr, o pregătire pentru Sfântul Potir: lectura biblică înainte de împărtășanie este un aperitiv al Sfințelor Taine, un aperitiv al Euharistiei. Și atunci, ce se va întâmpla? Dacă ai citit de acasă, poate chiar de două, trei ori, Apostolul și Evanghelia, când mergi la biserică, ascultându-le citite solemn, o să-ți fie drag pentru că tu le știai deja dinainte. Mergi ca un elev pregătit la școală. Apoi, la predică, preotul are cui să vorbească, nu ca unor necunoscători. Și pentru preot este o bucurie, are cui să vorbească. Veți vedea că știți pe de rost anumite texte din Evanghelie. Și aceasta nu poate să nu aibă o influență pozitivă asupra copiilor. Copiii care au fost crescuți cu lectură săptămânală, așa cum părintele Teofil Pureanu spunea că ar trebui citite două capitole zilnic, iar eu zic măcar săptămânal, nu se poate ca acești copii să nu poarte în sufletul lor acea semință a credinței. Chiar dacă ar avea păcate sau s-ar pierde în societatea aceasta decăzută, această temelie duhovnicească nu se va pierde. Deci, iată antidotul, iată Hristos, Cel Cuvântul lui Dumnezeu, cu care să vă împărtășiți copiii înainte de a-i împărtăși euharistic, pentru ca să putem supraviețui în această societate decăzută.”

Sărbătoarea Bunei Vestiri de anul acesta aduce și o dublă aniversare pentru Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului: 20 ani de existență a Mitropoliei Clujului și 15 ani de arhipăstorire a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei în scaunul mitropoliei.

În acest sens Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează mai multe evenimente religioase si culturale.

În seara zilei de 24 martie 2026, la Muzeul Mitropoliei Clujului are loc un eveniment cultural în cadrul căreia vor fi prezentate publicului volumele de „Omilii catehetice” ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Începând de astăzi 24 martie 2026, la Muzeul Mitropoliei Clujului poate fi văzută și expoziţia temporară foto-documentară „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”, aceasta înscriindu-se în seria de evenimente care marchează cei 20 de ani Mitropolie la Cluj.

Expoziţia cuprinde un număr de 13 planșe, acestea oferind privitorului o retrospectivă vizuală a evenimentelor care s-au desfășurat în acele zile de 24 și 25 martie 2006. De asemenea, pentru prima dată, cei care vor trece pragul Muzeului Mitropoliei Clujului vor putea admira Tomosul Sinodal emis cu prilejul întemeierii Mitropoliei clujene, o piesă cu o mare valoare istorică și simbolică. Expoziția va fi deschisă publicului până în 19 aprilie 2026.

Vernisajul acestei expoziții urmând a avea loc vineri, 27 martie 2026, cu prilejul deschiderii lucrărilor Sesiunii Științifice Naționale „Două decenii de Mitropolie la Cluj: Tradiție și actualitate”.

Evenimentul central al sarbatorii va avea loc miercuri, 25 martie 2026, în ziua praznicului Bunei Vestiri, când începând cu ora 9.30, un sobor de 11 ierarhi ai Bisericii Ortodoze Române va săvârși Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Vor sluji: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Părinte IOSIF, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte IGNATIE, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte TIMOTEI, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte GHERONTIE HUNEDOREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei și Preasfințitul Părinte TEOFIL DE IBERIA, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

În seara zilei de miercuri, de la ora 18.00, la Sala Radio, situată în incinta sediului Radio România Cluj, va avea loc concertul „Tradiții clujene, de Buna Vestire”.

Evenimentele vor continua vineri, 27 martie 2026, de la ora 11.00, cu Sesiunea științifică națională intitulată „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”, organizată la Muzeul Mitropoliei Clujului.

Tot în seria manifestărilor prilejuite de împlinirea a 20 de ani de existență a Mitropoliei Clujului, vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 18.30, în Sala mare a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, va avea loc Concertul vocal-simfonic „Oratoriul Bizantin de Paști – Patimile și Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, realizat în parteneriat de cele două instituții clujene.

La data de 25 martie 2006, la praznicul Bunei Vestiri, a avut loc proclamarea solemnă a Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Evenimentul nașterii noii mitropolii transilvănene este ancorat în viziunea și voința istorică exprimată de Sfântul Ier. Andrei Șaguna, de Octavian Goga sau de Patriarhul Miron Cristea. De asemenea, ziua de 25 martie a devenit, prin actul providențial al restaurării Mitropoliei Clujului, o sărbătoare pentru întreaga Transilvanie, ea marcând momentul întronizării primului Mitropolit, Bartolomeu Anania, iar după 5 ani a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei.

Mitropolia Clujului Maramureșului și Sălajului are în componență trei Episcopii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, condusă de Preasfințitul Părinte Iustin, și Episcopia Sălajului, condusă de Preasfințitul Părinte Benedict.

Scurtă biografie

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a fost hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia la 25 februarie 1990, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, de către un sobor de ierarhi condus de vrednicul de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului.

În data de 4 martie a același an a fost numit Episcop-locotenent al Episcopiei Alba Iuliei, iar din luna iunie a devenit Episcop titular. În 16 iulie 1998, Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

În data de 18 martie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi a fost instalat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la data de 25 martie 2011, de praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

După reorganizarea administrativ-bisericească din Transilvania, este Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului (Ardealul de Nord), respectiv al celei de-a doua mitropolii ardelene, având Reşedinţa mitropolitană în Cluj-Napoca.

Text: Viorica Văscu

Foto: Darius Echim

