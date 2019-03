Ajunul Praznicului Bunei Vestiri, hramul Mitropoliei Clujului

Duminică seara, 24 martie 2019, în ajunul Praznicului Bunei Vestiri, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat slujba Vecerniei cu Litie, urmată de programul catehetic duminical. Alături de Ierarh, în rugăciune, au fost slujitorii catedralei, profesorii și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și numeroși credincioși clujeni.

La final slujbei, în cadrul programului catehetic de duminică seara, cu tema „O seară cu Domnul Hristos şi Preasfânta Sa Maică”, Părintele Mitropolit Andrei a ținut un cuvânt de învățătură, evidențiind faptul că „cele 9 Fericiri subliniază spiritul Legii celei noi, care domnește în Împărăția Domnului nostru Iisus Hristos”.

Buna Vestire, ziua în Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, are o semnificație aparte și pentru eparhia Clujului, find ziua în care în urmă cu 13 ani, în anul 2006, a fost înființată Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia, Clujului, Maramureșului și Sălajului. Tot în acea zi a fost întronizat primul mitropolit al ei, vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, iar după moartea sa, în anul 2011, tot într-o zi de 25 martie, a fost înscăunat ca Mitropolit al Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. De aceea, în fiecare an, în inima Transilvaniei, Vestea cea bună are o însemnătate aparte.

Sărbătoarea va culmina mâine, 25 martie, începând cu ora 9:30, când, în Catedrala Mitropolitană, va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor de opt arhierei, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopul Timotei al Aradului, Episcopii Luchian al eparhiei ortodoxe sârbe din Ungaria și administratorul vicariatului ortodox sârb din Timișoara, Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Gurie al Devei și Hunedoarei, Petroniu al Sălajului și Arhiereul-vicar Timotei Sătmăreanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

