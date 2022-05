Alfreda Markowska – salvatoare de vieți

Alfreda Markowska este o eroină de etnie rromă din timpul celui de-al doilea Război Mondial. A salvat viețile a 50 de persone.

Alfreda Markowska s-a născut la data de 10 mai 1926 în Galiția, Polonia. Alfreda era de etnie rromă. În anul 1939, în timpul invaziei germane a Poloniei a scăpat de un masacru provocat de trupele naziste. A văzut cum membri comunității ei, împreună cu família au fost uciși de soldați. Ea a fost singura supraviețuitoare a atacului.

A plecat spre Rozwadów unde în 1942, la vârsta de 16 ani, s-a căsătorit. Ea și soțul ei au fost prinși de poliția ucraineană în timp ce vizitau Stanisławów și au fost predați naziștilor, însă cuplul a reușit să scape, dar nu pentru mult timp. Au fost prinși în mai multe orașe și trimiși în ghettouri pentru rromi. De fiecare dată au reușit să scape din captivitate.

În Rozwadów, Alfreda a fost angajată la căile ferate și a reușit să obțină un permis de muncă care i-a oferit o anumită protecție împotriva arestărilor ulterioare. În timpul Războiului Mondial obișnuia să viziteze zone de conflict unde se zvonea că au fost uciși evrei sau rromi pentru a căuta supraviețuitori. Se estimează că a salvat în jur de 50 de vieți. Odată ce găsea supraviețuitori îi ascundea, le procura documente false și le găsea familii la care puteau sta în grijă.

Ani mai târziu, când a fost întrebată de ce nu îi este frică să ajute, Markowska a declarat că, la vremea respectivă, nu se aștepta să supraviețuiască războiului, așa că frica nu era o problema.

În octombrie 2006 Alfreda Markowska a fost distinsă cu „Crucea Comandantului cu Steaua Ordinului Polonia Restituta” pentru salvarea copiilor evrei și romi în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Președintele Poloniei, Lech Kaczyński, a felicitat-o „pentru eroism și vitejie neobișnuită, pentru merite excepționale în salvarea de vieți omenești”.

