Alin Tișe: Radio Renașterea aduce, de 27 de ani, Cuvântul în sufletele ascultătorilor

„La început era Cuvântul”, ne spune Evanghelia după Ioan. Un Cuvânt ziditor, dătător de speranţă şi înţelegere. Un Cuvânt purtat, iată, de 27 de ani, pe calea undelor, de către Radio Renaşterea, postul de radio al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Un Cuvânt care aduce lumină şi speranţă în sufletele ascultătorilor. Cuvântul credinţei, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar eu cred că şi în cel mai adânc întuneric, Dumnezeu ne oferă începutul unei noi lumini.

La ceasul acesta aniversar, îi urez postului de radio Renaşterea mulţi ani înainte, în purtarea Cuvântului către inimile clujenilor. Iar tuturor ascultătorilor acestui post le urez să primească, cum se cuvine, lumina acestui Cuvânt. Pentru că lumina nu este doar o binecuvântare, ci şi o cucerire. Să trăiască în fiecare pas făcut spre ea, în fiecare lacrimă ce spală drumul, în fiecare soare de la răsărit ce îşi învinge noaptea.

Vă mulţumesc şi La mulţi ani, Radio Renaşterea!

Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean Cluj