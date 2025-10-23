Ambasada României în Ungaria i-a comemorat pe eroii români căzuți pe teritoriul țării vecine în Al Doilea Război Mondial

Ambasada României la Budapesta a marcat prin acțiuni comemorative, la începutul săptămânii, eroii români căzuți pe teritoriul țării vecine în Al Doilea Război Mondial.

Astfel, luni, la Budapesta, la monumentul dedicat soldaților români din cimitirul Uj, a fost organizată o ceremonie militară și o slujbă de pomenire de către reprezentanța diplomatică a României în țara vecină, informează publicația oficială a Armatei Ungariei.

Locotenent colonelul Ionuț Popa, atașatul militar al României în Ungaria, a spus că Ziua Armatei Române a fost stabilită în cinstea zilei de 25 octombrie 1944, atunci când a fost eliberat, complet, teritoriul României în cel de-al doilea război mondial.

„România demonstrează că procesul de comunicare, deschidere și integrare euro-atlantică este cheia păcii, stabilității și dezvoltării”, a mai spus Popa.

Omagiu eroilor români din toată Ungaria

Ambasadorul României în Ungaria, Excelența Sa, Gabriel Șopândă, a depus o coroană de flori la monumentul eroilor români.

Din partea gazdelor, un reprezentant al Ministerului Apărării de la Budapesta și al armatei ungare, au depus un omagiu.

Slujba de pomenire a eroilor a fost săvârșită de părintele David Popa, de la biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Budapesta.

Nu avem voie să-i uităm

Marți, reprezentanți ai Ambasadei României la Budapesta au depus coroane de flori în localitățile Perkupa și Ostffyasszonyfai, la monumentul care comemorează sacrificiul eroilor români.

De asemenea, reprezentanții României în țara vecină, împreună cu Primăria din Tápiószecső, a adus un omagiu soldaților români câzuți în 1944, la monumentul din localitate.

Primarul localității, József Bata, alături de echipa misiunii diplomatice – Horia Mintas și Ioana Stanciu au depus coroane de flori la mormântul soldaților români:

O jerba a fost depusă și la Jászberény, la mormântul eroilor români, cu gândul la cei care au pus binele celorlalți mai presus de propriul destin.

Evenimentele comemorative au avut loc în contextul sărbătoririi Zilei Armatei Române, pe 25 octombrie.

Foto credit: Honvedelem.hu