An jubiliar pentru Acatistul Bunei Vestiri: Se împlinesc 14 secole de la prima intonare a imnului

Anul acesta se împlinesc 14 secole de când cetatea Constantinopolului a fost salvată de asediul unei coaliții din care făceau parte avarii și persanii. Cu prilejul acestei victorii, a fost intonat prima dată Acatistul Bunei Vestiri.

Imnul Acatist către Maica Domnului, compus probabil de Sf. Cuv. Roman Melodul, a fost prima dată cântat în Biserica din Vlaherne, Constantinopol, în timp ce credincioșii au stat în picioare în semn de evlavie și mulțumire față de Maica Domnului. Numele de akathistos înseamnă „a sta în picioare” în limba greacă.

Marți, în ajunul sărbătorii Bunei Vestiri, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a transmis o scrisoare pastorală dedicată acestui jubileu.

„Primind rugăciunile sincere, neîncetate și pline de fervoare ale clerului și ale poporului, Maica Domnului nu numai că a întărit moralul celor câțiva apărători, ci a și săvârșit o mare minune: prin schimbarea bruscă a vânturilor puternice, a provocat distrugerea totală a flotei asediatorilor, după care aceștia au fugit în dezordine, iar astfel cetatea a fost salvată”, a amintit Sanctitatea Sa.

Patriarhul Ecumenic a numit Acatistul Bunei Vestiri „capodoperă strălucitoare a poeziei ecleziastice”, „creație de un deosebit rafinament al teologiei inspirate de Dumnezeu” și „cel mai îndrăgit imn din viața noastre liturgică, cea mai dulce bucurie a creștinilor”.

„Imnul Acatist cheamă pe fiecare credincios la priveghere, la statornicie și la trezvie duhovnicească, în smerenie și rugăciune în fața marilor provocări ale vremurilor noastre, în aceste zile îngreunate de numeroase tulburări și războaie prin care trece omenirea”, a mai scris Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

Patriarhia Ecumenică a desemnat anul 2026 drept anul jubiliar al Acatistului Bunei Vestiri.

Foto credit: Pexels / Feyza Nur (Genealogia Fecioarei Maria, mozaic din Biserica Chora, Constantinopol)