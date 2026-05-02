Andreea Fărcaș: Mulțumim Radio Renașterea pentru sprijinul acordat în păstrarea vie a memoriei lui Dumitru Fărcaș

La mulţi ani, Radio Renaşterea!

Vă felicit pentru nenumăratele emisiuni frumoase oferite ascultătorilor dumneavoastră în cei 27 de ani de activitate.

Felicitări tuturor celor care şi-au adus aportul la succesul acestui post de radio, redactorilor dumneavoastră de ieri şi de azi, şi mult succes în tot ceea ce vă propuneţi să faceţi.

De asemenea, vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul şi atenţia acordate evenimentelor organizate în cadrul fundaţiei, pentru susţinerea Festivalului Internațional „Dumitru Fărcaș” şi pentru aportul dumneavoastră în a păstra memoria tatălui meu vie. Pentru aceasta, nu pot decât să vă fiu profund recunoscătoare.

La mulţi ani încă o dată!

Andreea Fărcaș

Președinte al Fundația Dumitru Fărcaș