Andrei, un luptător mic din Cluj care are nevoie de noi

Andrei este un copil din Cluj cu un diagnostic greu de dus: hidrocefalie congenitală și alte afecțiuni medicale care îi pun sănătatea la încercare zi de zi. Deși viața i-a așezat obstacole la fiecare pas, băiatul și familia lui nu au încetat niciodată să lupte pentru un viitor mai bun.

Zilele trecute, la un control oftalmologic, medicii au dat o nouă veste dureroasă: Andrei are nevoie urgent de două operații la ochi – o corepraxie și o corecție optică. Sunt intervenții esențiale pentru a-i reda șansa la o vedere mai bună și pentru a-i face viața mai ușoară.

Dar speranța vine cu un preț pe care familia nu îl poate susține singură. Cheltuielile cu terapiile zilnice – logopedie, psihoterapie, kinetoterapie, înot – sunt deja uriașe. Acum, cu aceste două operații vitale recomandate, părinții lui Andrei simt că nu mai pot face față singuri.

„Pentru hidrocefalie facem recuperare zilnică, costisitoare. Iar acum ni s-au recomandat și cele două operații la ochi. Pur și simplu nu mai facem față cu costurile”, mărturisesc părinții.

Orice ajutor contează. Fiecare donație poate însemna un pas în plus pentru ca Andrei să poată vedea mai bine lumea și să-și continue lupta cu mai multă speranță.

Date pentru donații catre famile:

REVOLUT Beneficiar: Razvan Dan Boca Oltean IBAN: RO35REVO0000140496909552 Cod BIC/SWIFT: REVOROBB