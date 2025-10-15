Aniversarea a 125 de ani de la înființarea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri, 15 octombrie 2025, la ceremonia aniversară prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la înființarea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, prima instituție de acest fel din România.

Evenimentul, desfășurat la sediul liceului de pe Calea Dorobanților nr. 31, a debutat la ora 9:00, în prezența autorităților locale și județene, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj și a altor invitați de seamă – foști și actuali elevi și profesori, precum și numeroase personalități care au marcat parcursul acestei instituții emblematice.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de binecuvântare și încurajare, evidențiind puterea credinței și a educației care luminează din interior, dincolo de limitele văzului omenesc. Ierarhul a amintit că, în Împărăția lui Dumnezeu, „toți nevăzătorii vor vedea” și a vorbit despre faptele milei creștine, felicitându-i pe dascălii și ostenitorii care le pun în practică, prin dăruire și iubire, aducând lumină în sufletele copiilor cu nevoi speciale.

În semn de prețuire, pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Mitropolitul Clujului a oferit în dar o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și o Sfântă Scriptură, fiindu-i înmânate directoarei liceului, prof. Ramona Ionela Mureșan, care, în deschiderea manifestării, a rostit un cuvânt de bun venit și a subliniat importanța zilei.

Au transmis mesaje de felicitare și apreciere reprezentanții instituțiilor publice locale și județene, precum și ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj, prin prof. Marinela Marc, inspector școlar general. Printre vorbitori s-au numărat și prof. univ. dr. emerit Vasile Preda, inițiator al programului național de intervenție timpurie și surdocecitate, Mihai Dima, președintele Asociației Nevăzătorilor din România, Florentin Rădulescu, președintele filialei clujene a aceleiași asociații, precum și alții.

În cadrul evenimentului a fost lansat volumul aniversar „125 de ani. 125 de povești. O singură școală”, care evocă istoria, vocația și spiritul comunitar al instituției. De asemenea, un grup de elevi ai liceului a susținut un scurt program artistic, interpretând în deschidere Imnul Național și Imnul Uniunii Europene.

În semn de recunoștință pentru cei care au dus mai departe idealul acestei școli, organizatorii au adus un omagiu artistului George Nicolescu, fost elev al instituției și simbol al reușitei prin credință și perseverență, și au vernisat o expoziție cu lucrările profesorului Vasile Adamescu, personalitate emblematică a educației speciale din România, scriitor, profesor și artist cu surdocecitate.

Manifestările aniversare vor continua joi, 16 octombrie, de la ora 10:00, tot la sediul școlii, unde va avea loc Conferința Națională, cu participare internațională, intitulată „Valori tradiționale și abordări moderne în educarea și abilitarea elevilor cu dizabilități vizuale și asociate. 125 de ani de experiență și devotament”. Evenimentul va reuni specialiști, foști elevi și parteneri educaționali ai liceului.

„Înființată în anul 1900, prima școală de acest fel din țară a oferit, de-a lungul timpului, șansa la educație, cultură și demnitate pentru mii de copii cu deficiențe de vedere”, au transmis reprezentanții liceului.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Diana Găucă și Camelia Hodiș / Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca