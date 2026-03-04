Ansamblul Folcloric „Mărțișorul” este un ambasador al României în lume | Flavius Milășan, directorul Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca continuă să fie unul dintre cele mai dinamice spații culturale dedicate tinerilor și comunității clujene. Prin diversitatea și calitatea evenimentelor organizate sau găzduite aici, instituția își confirmă rolul important în viața culturală a orașului.

Pe scena Casei de Cultură se desfășoară, de-a lungul întregului an, numeroase manifestări artistice și educative, adresate atât studenților, cât și publicului larg. Spectacole de folclor, piese de teatru, reprezentații de balet și operă, concerte de jazz, conferințe, lansări de carte, expoziții sau activități dedicate formării și educației culturale alcătuiesc un program bogat, care vorbește despre preocuparea constantă pentru cultivarea frumosului, pentru păstrarea tradițiilor și pentru promovarea valorilor autentice.

În ciuda dificultăților financiare cu care instituțiile culturale se confruntă adesea, Casa de Cultură a Studenților reușește să mențină un nivel artistic ridicat al evenimentelor organizate. Acest lucru se datorează, în mare măsură, implicării directorului instituției, domnul Flavius Milășan, care a știut să păstreze prestigiul și calitatea programelor culturale desfășurate pe scena acestei importante instituții clujene.

La fel ca și anul 2025, și anul 2026 se anunță unul extrem de bogat în evenimente, adresate unui public divers și interesat de cultură. O componentă importantă a activității Casei de Cultură este reprezentată de colaborările cu instituții culturale din țară și din străinătate, parteneriate care contribuie la promovarea culturii românești și la consolidarea dialogului cultural.

Un loc special în activitatea instituției îl ocupă Ansamblul Folcloric „Mărțișorul”, un adevărat ambasador al tradițiilor românești peste hotare. Prin spectacolele susținute în țară și în numeroase turnee internaționale, ansamblul promovează frumusețea și autenticitatea folclorului românesc, ducând mai departe valorile culturii noastre populare.

Chiar în această perioadă, simbolică pentru începutul primăverii, Ansamblul Folcloric „Mărțișorul” va fi prezent pe scena Casei de Cultură a Studenților, oferind publicului un spectacol plin de culoare, energie și tradiție. Este o invitație adresată tuturor celor care doresc să redescopere frumusețea cântecului și jocului popular românesc, într-un spațiu care continuă să fie un veritabil reper cultural pentru Cluj-Napoca.

Prin activitatea sa constantă, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” rămâne un loc al întâlnirii dintre generații, un spațiu în care tradiția, educația și arta se întâlnesc pentru a construi o comunitate culturală vie. Vă invit să ascultați întreg interviul.