Ansamblului Folcloric Studențesc „Mărțișorul” la 70 de ani

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, un reper viu al culturii clujene: tradiție, tinerețe și proiecte care dau puls cetății

Într-un oraș în care viața culturală pulsează neîncetat, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” rămâne unul dintre spațiile în care arta, tradiția și energia tinerească se întâlnesc firesc, dând naștere unor proiecte care formează, inspiră și adună comunitatea în jurul frumosului.

Instituție emblematică pentru Cluj și pentru viața artistică studențească din România, Casa de Cultură a Studenților continuă să își împlinească misiunea de a susține creația, de a promova valorile autentice și de a oferi tinerilor un cadru viu în care talentul poate crește, se poate exprima și se poate transforma în act cultural de calitate.

În dialogul purtat cu dl. Flavius Milașan, directorul instituției, s-a conturat imaginea unei case a culturii aflate într-o permanentă mișcare, atentă atât la păstrarea valorilor consacrate, cât și la deschiderea către noi generații de artiști și către un public tot mai divers.

Un moment cu adevărat aparte al acestui an îl reprezintă aniversarea a 70 de ani de existență a Ansamblului Folcloric Studențesc „Mărțișorul”, nume cu rezonanță în cultura românească, care a format generații întregi de tineri artiști și a purtat frumusețea cântecului, jocului și portului popular românesc pe scene importante din țară și din străinătate. Gala Folclorului Studențesc Clujean, pregătită sub semnul acestei aniversări, se anunță a fi nu doar un spectacol, ci și o sărbătoare a memoriei, a continuității și a bucuriei de a duce mai departe moștenirea culturală românească.

O preocupare constantă a instituției rămâne apropierea tinerilor de actul cultural. Într-o vreme în care atenția noilor generații este adesea risipită în multe direcții, Casa de Cultură a Studenților reușește să creeze contexte în care voluntariatul, implicarea artistică și participarea activă la viața culturală devin forme de creștere personală și de construire a unei comunități vii. Numărul mare de evenimente organizate, vorbește despre ritmul intens și despre dorința de a oferi publicului experiențe culturale diverse și valoroase.

Dincolo de zona folclorică, repertoriul instituției cuprinde și proiecte teatrale apreciate, precum spectacolul Old Love, care aduce în fața publicului sensibilitate, umor și reflecție asupra relațiilor umane. Este dovada că această instituție culturală știe să păstreze echilibrul între tradiție și modernitate, între rădăcini și expresii artistice contemporane.

Prin tot ceea ce construiește — spectacole, proiecte educative, inițiative culturale și spații de întâlnire între artiști și public — Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” confirmă că rămâne un adevărat reper al vieții culturale clujene.

Într-un timp în care cultura are nevoie, poate mai mult ca oricând, de susținere și de apropierea publicului, mesajul rămâne unul simplu și puternic: susțineți cultura, fiți aproape de cultură și alegeți să participați la viața artistică a cetății, pentru că acolo unde există artă, există memorie, identitate și speranță.