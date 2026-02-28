Radio Renașterea

ANUNT SUPLIMENTARE LINII CTP

feb. 28, 2026

În întâmpinarea primăverii și a mărțișorului programul de transport public este optimizat prin suplimentarea curselor pe mai multe linii, atât în zilele de repaus cât și în zilele lucrătoare.

Astfel, începând de mâine, 28 februarie, vor fi suplimentate liniile urbane 6 și 25 de troleibuz și liniile 24B, 30 și 35 de autobuz.

De luni, 2 martie, vor fi suplimentate liniile cu un flux ridicat de călători, respectiv:

–         Troleibuze – 6,7 și 25

–         Autobuze – 30, 35 și 42

De asemenea, tot începând cu data de 2 martie am dat curs solicitărilor venite din partea publicului călător și au fost ajustate programele de circulație a liniilor 1 și 14 de troleibuz și a liniilor  19, 32B, 34, 39, 43B și 43P de autobuz.

Noile orare de circualție vor putea fi consultate pe site-ul nostru www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.
Vă reamintim că există posibilitatea de a vă abona gratuit pe site la newsletter, prin care primiți notificări legate de graficele de circulație a liniei sau liniilor de interes.

Vă dorim o primăvară frumoasă și călătorii plăcute cu noi.

