ANUNȚ UMAMITAR – Toth Szilard Krisztian

După aproape 1 an de la accidentul soțului meu, am găsit spitalul în care se poate face operația de șold și bazin (pentru a putea merge din nou).

Am primit oferta de preț. Este vorba despre suma de 50.823 Euro + 6.482 Euro + proteza + cost transport (a căror valoare nu o cunosc încă).

Nu avem acești bani, dar avem încredere si credință!

Ca și până acum, Bunul Dumnezeu le va rândui pe toate și împreună vom reuși să îi adunăm. Medicii au in vedere efectuarea operației în urmatoarele 3-6 luni.

Persoanele care pot și care doresc să ne ajute, o pot face în urmatoarele conturi:

Toth Szilard Kristian:

RO44CECEB00008RON2068246 – deschis la CEC Banc

Toth Nimrod Krisztian

RO27BTRLRONCRT0538745901 – cont lei deschis la BT

RO74BTRLEURCRT0538745901 – cont in euro deschis la BT

Sau BT-pay pe numarul de telefon: 0762516763

Vă mulțumesc!

Codruța Toth