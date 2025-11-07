Apel umanitar: sprijin pentru familia greu încercată din Dej, afectată de tragedia de pe strada Mihai Viteazu

Asociația Filantropia Ortodoxă – Filiala Dej face un apel la solidaritate și implicare pentru sprijinirea familiei greu încercate în urma tragediei petrecute pe strada Mihai Viteazu, nr. 95, din municipiul Dej.

În urma evenimentului, locuința familiei a fost grav afectată, fiind nevoie de reconstrucția completă a casei și de sprijin pentru acoperirea nevoilor imediate.

Autoritățile locale, prin Primăria Municipiului Dej, s-au implicat activ în gestionarea situației și în acordarea ajutorului de urgență. În cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență s-au stabilit mai multe măsuri imediate:

– debarasarea și igienizarea amplasamentului, după finalizarea expertizelor tehnice;

– acordarea unui sprijin financiar pentru refacerea locuinței și pentru nevoile urgente;

– atribuirea temporară a unui apartament din fondul locativ al primăriei pentru doamna Șoim Angela Olimpia, până la soluționarea situației locative;

– demararea lucrărilor de refacere prin expertizare, proiectare și emiterea autorizației de construire în regim de urgență.

De asemenea, mai multe societăți comerciale și persoane fizice și-au anunțat disponibilitatea de a contribui cu materiale de construcții și instalații, în colaborare cu Primăria Dej.

Cei care doresc să sprijine familia o pot face prin donații în contul deschis pe numele soției victimei:

RO11BTRL05201201I67331XX – Banca Transilvania.

Beneficiarul poate fi contactat la numărul de telefon 0733 547 960.

„În aceste momente grele, familia are nevoie nu doar de rugăciunea și compasiunea noastră, ci și de sprijin concret. Fiecare gest contează și poate reda speranța acolo unde durerea este mare”, transmit reprezentanții Asociației Filantropia Ortodoxă – Filiala Dej.