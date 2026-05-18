Aproape 100 de dascăli clujeni au participat la atelierul „Profesorul Infinit”

Sala Multimedia a Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca a devenit sâmbătă, 16 mai 2026, un spațiu de profundă reflecție și înnoire pedagogică. Aproape 100 de cadre didactice din întreg județul au participat la atelierul de formare și mentorat intitulat „Profesorul Infinit: Cum predăm pentru 2046, nu pentru vineri”.

Evenimentul a fost organizat de Asociația „Sinaxa Educațională”, în strâns parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și cu instituția gazdă, oferind dascălilor o oportunitate deosebită de a regândi actul educațional dincolo de note sau de rezultatele imediate. Sesiunile de formare au fost susținută de domnul Cătălin Bîrsan, expert în educație nonformală și soft skills în cadrul Ministerului Educației, care a provocat auditoriul printr-o abordare modernă, centrată pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale.

Un moment de referință al întâlnirii a fost participarea și prelegerea susținută de Părintele Prof. Univ. Dr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, care a pus în lumină vocația profundă a dascălului în societatea actuală. De asemenea, în cadrul dialogului, au mai luat cuvântul și alte cadre didactice prezente, împărtășind din experiența lor de la catedră și transformând atelierul într-un veritabil spațiu al mărturisirii și al schimbului de bune practici.

Pe parcursul întregii zile, profesorii au explorat strategii educaționale pe termen lung, urmărind modul în care reperele creștin-ortodoxe și valorile identitare pot fi integrate armonios în școala contemporană. Într-o eră a schimbărilor rapide, demersul a oferit participanților instrumente concrete pentru a rămâne adevărați arhitecți de caractere și modele de echilibru pentru generațiile actuale de elevi.

Calendarul viitoarelor întâlniri ale Sinaxei Educaționale

Această întâlnire de succes reprezintă doar o verigă dintr-un calendar amplu de manifestări pe care Sinaxa Educațională le desfășoară la nivel național în anul 2026. Pentru dascălii dornici să continue acest parcurs de formare profesională și duhovnicească, asociația a pregătit o serie de evenimente de înaltă ținută:

Următoarea oprire va avea loc chiar la sfârșitul acestei luni, în data de 24 mai 2026, la Hotelul Mercure Arsenal din Sibiu, unde profesorii sunt invitați la o conferință de excepție susținută de academicianul prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop. În perioada verii, între 30 iulie și 2 august 2026, va fi organizată tradiționala Școală de vară a profesorilor la Mănăstirea Oașa, avându-i ca formatori pe lector univ. dr. Oana Moșoiu, Romeo Moșoiu și trainerul Cătălin Bîrsan.

Toamna va debuta cu noi ateliere de formare profesională în țară, o primă întâlnire fiind programată în luna septembrie 2026 la Timișoara, sub îndrumarea doamnelor lector univ. dr. Oana Moșoiu și lector univ. dr. Lavinia Bratu. Ulterior, în zilele de 17 și 18 octombrie 2026, comunitatea se va reuni la Mănăstirea Nicula pentru Întâlnirea de Toamnă, un eveniment ce o va avea ca invitată pe Georgiana Popan. Seria de manifestări din acest an se va încheia în luna noiembrie 2026, cu un nou atelier de formare profesională ce se va desfășura la București sau la Sibiu.

Redând educației profunzimea formării umane și așezând excelența profesională sub semnul slujirii aproapelui, proiectul Sinaxei Educaționale continuă să extindă o rețea vie care numără deja peste 1.500 de dascăli, capabili să aducă lumină, echilibru și speranță în școlile din întreaga țară.

Mai multe poze AICI