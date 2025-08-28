Arhiepiscopia Clujului demarează un proiect major de producere a energiei verzi din surse solare

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a anunțat demararea proiectului „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 900 kW”, finanțat integral prin Fondul pentru Modernizare. Investiția, cu o valoare totală de 5.856.557,45 lei, este susținută în proporție de 100% din fonduri europene, fără contribuție financiară din partea Arhiepiscopiei. Contractul de finanțare, cu numărul 1194, a fost semnat la data de 30 iulie 2025 cu Ministerul Energiei, instituție desemnată să gestioneze aceste fonduri la nivel național.

Proiectul are ca obiectiv valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea de energie verde destinată autoconsumului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin instalarea panourilor fotovoltaice, cu o putere totală de 0,9 MW, Arhiepiscopia urmărește să crească independența energetică, să reducă anual emisiile de dioxid de carbon cu peste 724 de tone echivalent CO2 și să asigure o producție medie de energie electrică de 1.183,52 MWh pe an.

Implementarea proiectului se desfășoară pe terenul aflat în proprietatea Arhiepiscopiei, situat în comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Perioada de desfășurare este cuprinsă între iulie 2025 și septembrie 2026, în continuarea activităților pregătitoare începute încă din noiembrie 2023. În cadrul proiectului sunt incluse etape precum elaborarea documentației tehnice și a studiilor de fezabilitate, managementul și auditul financiar, derularea procedurilor de achiziție publică, realizarea proiectului tehnic, execuția lucrărilor și monitorizarea acestora.

Conform estimărilor, centrala fotovoltaică va produce în total peste 22.485 MWh de energie verde în perioada de referință, contribuind la atingerea țintelor naționale și europene privind tranziția energetică și protecția mediului. Arhiepiscopia Clujului devine astfel un actor implicat în promovarea sustenabilității, demonstrând că instituțiile religioase pot avea un rol important în responsabilizarea comunităților față de resursele naturale și viitorul lor.