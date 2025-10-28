Arhiepiscopia Clujului, prezentă la sfințirea picturii Catedralei Naționale

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prăznuită duminică, 26 octombrie 2025, la București a avut loc sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale – Catedrala Mântuirii Neamului.

Slujba solemnă a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor alcătuit din ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu 67 de preoți și 12 diaconi.

La acest moment de binecuvântare, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a fost reprezentată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Din soborul slujitor au făcut parte, din partea Ahiepiscopiei noastre, Părintele Dumitru Boca, vicar-administrativ al Eparhiei, și Arhidiaconul Claudiu Ioan Grama, consilier eparhial pe probleme de misiune și protocol. De asemenea, la eveniment au participat consilieri de la Centrul Eparhial, protopopi și numeroși preoți din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Peste 1200 de credincioși din întreaga eparhie au fost prezenți pe esplanada Catedralei Naționale, pentru a lua parte la acest moment istoric de sfințire. Între ei, credincioși îmbrăcați în costume populare purtate cu mândrie din toate zonele Arhiepiscopiei Clujului, printre care s-au remarcat clopurile cu pene de păun, specifice Ținutului Năsăudului – simbol al identității și al credinței lor vii.

Slujba de sfințire a picturii în mozaic a fost unul dintre cele mai importante momente prin care Biserica Ortodoxă Română a marcat Centenarul Patriarhiei Române și 140 de ani de la dobândirea autocefaliei.

Prin prezența ierarhilor, clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, s-a mărturisit unitatea de credință, dragostea față de Biserică și apartenența la comuniunea întregului neam românesc.

Credit foto: Darius Echim

