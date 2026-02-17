Arhiepiscopia Clujului propune un nou cadru catehetic pentru anul 2026

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Sectorul Cultural și Departamentul de Misiune și Cateheză, a elaborat Programa catehetică pentru anul 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Lucrarea este concepută ca un instrument de lucru omiletic și pastoral destinat preoților și coordonatorilor centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, oferind un cadru unitar pentru activitatea catehetică din anul viitor.

Programa se înscrie în tematica anului 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar – mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame”.

Volumul a apărut la Editura Renașterea din Cluj-Napoca, în anul 2026, și este coordonat de Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci și Pr. dr. Raul Pap.

În cuvântul său introductiv, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei subliniază importanța împlinirii și transmiterii învățăturii de credință, amintind cuvintele Mântuitorului: „Cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în Împărăția cerurilor” (Matei 5, 19). Totodată, evocă îndemnul Înțeleptului Solomon: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6), arătând că, din vremuri străvechi, grija părinților a fost formarea spirituală și intelectuală a tinerilor. Într-o notă caldă și evocatoare, ierarhul amintește și versurile lui Octavian Goga, care surprind grija mamei pentru educația copilului și legătura profundă dintre credință, familie și școală.

În prefața volumului, Pr. Conf. Univ. Dr. Liviu Vidican-Manci (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) arată că structura programei oferă o schemă catehetică unitară, dar flexibilă, care încurajează creativitatea și adaptarea conținuturilor la specificul pastoral și la vârsta participanților din fiecare comunitate, păstrând însă unitatea tematică și duhul comuniunii dintre parohiile Arhiepiscopiei.

Anexele volumului conțin catehezele alcătuite și rostite de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei în cadrul Programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, desfășurat la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, culese cu grijă de PC Pr. Dr. Raul Pap, coordonatorul Departamentului de Misiune și Cateheză.

Programa catehetică 2026 cuprinde teme pentru întregul an, inclusiv materiale-suport dedicate programului catehetic anual din posturile de peste an. În contextul apropierii Postului Mare, Arhiepiscopia propune, pentru cele șapte săptămâni ale acestuia, tematica „Roadele Duhului Sfânt”, cu următoarele repere catehetice: dragostea nu pizmuiește, dragostea se dovedește prin fapte, contemplarea lui Dumnezeu în creație, Duhul Sfânt ne dăruiește înțelegerea duhovnicească a Scripturilor, cunoașterea catafatică și apofatică a lui Dumnezeu, rugăciunea curată și fenomenele mistice extraordinare.

Prin implementarea acestui proiect catehetic în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului se urmărește intensificarea activității catehetice, creșterea impactului ei în comunități, precum și întărirea colaborării, a schimbului de experiență și a modelelor de bună practică între parohii.