Arhiepiscopia Clujului vă invită la Concertul de Colinde, în prezența IPS Andrei

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” și Filarmonica de Stat „Transilvania”, organizează miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18:00, un amplu Concert de colinde, dedicat pregătirii duhovnicești pentru Praznicul Nașterii Domnului.

Evenimentul se va desfășura în sala Casei de Cultură a Studenților și este organizat cu binecuvântarea și participarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.

Invitat special

Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Dirijor: maestrul Cornel Groza

Vor colinda

Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica”

Dirijori: pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și arhid. prof. dr. Daniel Frumos

Corul bărbătesc „Adoremus Dominum”

Dirijor: pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu

Corul Colegiului Teologic Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”

Dirijor: pr. prof. dr. Petru Stanciu

Corul „Sfânta Ecaterina” și Corul de fete

Dirijor: arhid. prof. dr. Daniel Frumos

Prezentator

Grigore Sâmboan

Concertul reunește unele dintre cele mai apreciate formații corale ale Clujului și aduce în atenția publicului colinde tradiționale și lucrări dedicate Nașterii Domnului, într-un cadru festiv, marcat și de Anul omagial al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea și de Anul Centenar al Patriarhiei Române.