Acasă » Actualitatea religioasă » Arhim. Dumitru Cobzaru: „Diavolul nu are putere decât atât cât i-o dă omul care este liber să aleagă între bine și rău”

„Diavolul nu are libertate, omul are libertate maximă! În consecință diavolul nu are putere decât atât cât îi dă omul, care este liber să aleagă între bine și rău. Și, când alege răul, diavolul capătă putere asupra lui și asupra libertății lui. Vedem din evanghelia de astăzi că diavolul avea așa mare putere asupra celor doi oameni, încât aceștia nu mai aveau voință proprie”, spunea în Duminica a V-a după Rusalii Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Prezent la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din ținutul Năsăudului, Părintele Dumitru le-a explicat celor prezenți că: „Dumnezeu nu pedepsește! Dumnezeu îngăduie asupra noastră necazul, boala, suferința, în favoarea noastră, pentru că Dumnezeu nu poate face rău. Aduceți-vă aminte de Cartea lui Iov, din Vechiul Testament, să vedeți că Dumnezeu nu-i dă libertate maximă diavolului, dar îi dă maximă libertate omului. Și, aici este taina noastră, noi trebuie să ne dăm seama că, dacă există diavolul și putere are asupra noastră, are putere până într-un loc anume. Puterea noastră este mai mare decât a lui, pentru că libertatea lui este îngrădită de Dumnezeu, pe când libertatea noastră nu este îngrădită de El. Atunci, trebuie să știm că noi avem putere asupra celui rău, sigur, nu cu puterile noastre ci cu puterea lui Dumnezeu, dar prin puterea lui Dumnezeu noi putem să îl biruim pe diavol.”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhimandritul Dumitru Cobzaru a oficiat Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Starețul așezământului monahal, Protos. Chiril Zăgrean, care și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Mucenic Chiril Episcopul Gortinei, a mulțumit la final invitatului pentru grija pe care o arată atât mănăstirii de la Rebra-Parva, dar și tuturor mănăstirilor aflate pe cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și i-a dăruit, în semn de apreciere, o Icoană a Maicii Domnului.

Scurt istoric

Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru si Pavel” din Țara Năsăudului, situată între localitățiile Rebra și Parva, a fost întemeiată în anul 1993, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, pe locul unei vechi mănăstiri (secolul XVI) care a fost desființată prin decret imperial, în anul 1782.

În anul 1994 a fost pusă piatra de temelie a noii biserici, lăcaș de rugăciune ce a fost finalizat și sfințit în anul 2009.

La mănăstire viețuiesc zece monahi, stareț fiind protosinghelul Chiril Zăgrean.

În prezent, Mănăstirea de la Rebra-Parva se ocupă de construirea Așezământului social pentru copii orfani de la Dorolea, pus sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul. Lucrările de construcție au început în vara anului 2020. Așezământul va găzdui 50 de copii orfani și va fi compus din opt clădiri. La data de 24 septembrie 2020, cu prilejul primului hram, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a pus piatra de temelie pentru noua biserică, cu hramul „Sfântul Cuvios Siluan Athonitul”, și a binecuvântat locul unde va fi construit viitorul așezământ social. În prezent, biserica și clădirea administrativă au fost construite, lucrându-se la următoarele clădiri.

Potrivit părintelui stareț Chiril Zăgrean, centrul social va fi administrat de Mănăstirea Rebra-Parva, iar finanțarea se va face exclusiv din fondurile mănăstirii și din donații.