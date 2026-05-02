Arhim. Natanael Zanfirache: „Radio Renașterea transmite zi de zi pace, bucurie și lumină”

„Hristos a înviat!

Sunt bucuros ca, în această zi de sărbătoare, când postul nostru de radio Renaşterea împlineşte 27 de ani de transmisie, să le urez tuturor colaboratorilor, tuturor angajaților postului de radio Renașterea, multă sănătate, multă putere și multă deschidere faţă de toţi cei care îşi deschid radiourile în fiecare zi, în fiecare clipă.

Multă deschidere faţă de inimile celor care aleargă la acest post de radio şi găsesc cu adevărat mângâiere, chiar uşurare în necazurile lor, şi primesc în suflet multă bucurie, mult har, multă binecuvântare şi multă pace.

Îi felicităm, așadar, pe toţi cei care se ostenesc cu timp şi fără timp, în frunte cu părintele arhidiacon Dan Vâscu, şi rugăm pe Dumnezeu să le dăruiască tot ceea ce este mai bun şi, aşa cum ei reuşesc să bucure atâta lume, şi ei, la rândul lor, să fie bucuraţi de către Dumnezeu pentru faptul că se străduiesc ca, în fiecare zi, să transmită un cuvânt bun tuturor credincioşilor şi ascultătorilor noştri.

La mulţi ani echipei Radio Renaşterea!

La mulţi ani postului de Radio Renaşterea!

Arhim Natanael Zanfirache,

slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca

Realizator de emisiuni la Radio Renașterea