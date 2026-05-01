Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia: Radio Renașterea, mai mult decât un simplu emițător de informație, un spațiu al întâlnirii, al echilibrului și al speranței

Cu prilejul împlinirii a 27 de ani de emisie, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai adresează Radioului „Renașterea” un gând de recunoștință și prețuire pentru o lucrare discretă și statornică, care a devenit, în timp, o prezență familiară în viața oamenilor.

Există o formă de apropiere care nu are nevoie de zgomot: aceea prin care un glas pătrunde în case, însoțește dimineți grăbite, liniștește seri apăsate sau dă sens unor clipe de căutare și frământare. Radioul „Renașterea” a știut, de-a lungul acestor ani, să fie mai mult decât un simplu emițător de informație: a devenit un spațiu al întâlnirii, al echilibrului și al speranței.

În mod deosebit, vă mulțumim pentru colaborarea constantă cu cadrele didactice ale Facultății noastre – profesori, conferențiari și lectori – ale căror intervenții, cateheze și reflecții teologice au găsit, prin intermediul dumneavoastră, o cale vie către publicul larg. Prin grija editorială și deschiderea manifestată, ați făcut posibil ca rodul muncii lor academice și pastorale să fie nu doar auzit, ci înțeles și interiorizat de ascultători, depășind granițele limitate ale mediului universitar.

Astfel, cuvântul despre Hristos, rostit în amfiteatre și în spațiul formării teologice, a fost preluat, amplificat și oferit mai departe într-o formă accesibilă, fără a-i diminua profunzimea. Această conlucrare între mediul academic și spațiul mediatic s-a dovedit a fi nu doar oportună, ci și roditoare, contribuind la o prezență mai vie a teologiei în societate, a Bisericii în casele oamenilor, a dragostei divine în sufletele ascultătorilor.

Bucuria pe care o aduceți nu este una spectaculoasă, ci una cu adâncimi, care se depune, încet și sigur, în inimă. Ea se naște din firescul cuvântului rostit cu rost, din muzica aleasă cu grijă, din atenția față de om și față de ceea ce îl înalță. Într-o lume adesea fragmentată și grăbită, această fidelitate față de sens și măsură devine un dar rar.

Vă felicităm pentru felul în care ați reușit să faceți din undele radio un loc al prezenței harului,în care oamenii se pot regăsi mai liniștiți, mai robuști psihic, mai împăcați. Ați arătat că a face binele nu înseamnă neapărat gesturi grandioase, ci consecvența de a fi acolo, zi de zi, cu demnitate și claritate.

La acest ceas aniversar, vă dorim să păstrați aceeași finețe a cuvântului și aceeași capacitate de a aduce lumină acolo unde este nevoie de ea — în mod firesc, fără ostentație, dar cu o magnitudine care cutremură din interior ființa.

La mulți ani, Radio „Renașterea”!

Arhim. prof. univ. dr. abil. Teofil Tia

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca