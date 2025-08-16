Arhim. Teofil Tia invitat la hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul clujean Mănăștur

Mai multe biserici din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și-au serbat, vineri, 15 august, hramul, cu prilejul Praznicului Adormirii Maicii Domnului. Dealtfel, la nivelul Patriarhiei Române, sute de biserici și mănăstiri și-au celebrat hramul. În fiecare an, la data 15 august, întreaga creștinătate cinstește Adormirea Maicii Domnului.

Hramul unei parohii este nu doar prilej de sărbătoare pentru comunitatea de credincioși, ci și prilej de bucurie și comuniune de rugăciune. Caracteristici pe care le-am regăsit manifestate și la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, aflată în cartierul clujean Mănăștur, care s-a dovedit neîncăpătoare încă de dimineață. Atmosfera de reală sărbătoare a fost amplificată de festivitățile desfășurate în perioada postului, în care pragul bisericii construită între anii 1950 și 1961 a fost trecut de invitați de seamă și îi amintim în acest sens pe Arhim. Samuel Cristea (Episcopul-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului), Arhim. Dumitru Cobzaru (exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia, Vadului, Feleacului și Clujului), Arhim. Grigore Maja (preot slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca), Protos. Natanael Zanfirache (preot slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca), Pr. Marius Ciprian Pop și Arhim. Teofil Tia (decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca).

Având domenii de competență în psihologie pastorală, sociologie pastorală, pedagogie pastorală, psihoterapie pastorală și antropologie pastorală, Arhim. Teofil Tia a oficiat Sfânta Liturghie în ziua hramului, înconjurat de un sobor de preoți, dintre care îi amintim pe Pr. Paroh Dan Hognogi (Protopopul de Cluj 1), Pr. Prof. Dorin Ielciu, Pr. Florin Ignat și Pr. Radu Bob.

Ca orice eveniment cu valoare spirituală, și acesta a cuprins un inspirat moment artistic, susținut de cântăreața de muzică populară Alice Ghilea, promotoare a tradițiilor și folclorului românesc autentice.

La finalul slujbei, Pr. Dan Hognogi a adresat mulțumiri Arhim. Teofil Tia, căruia i-a oferit un dar de suflet, care să-i amintească de acest veritabil popas duhovnicesc. Aceleași alese mulțumiri le-au fost adresate și celorlalți preoți co-slujitori, invitaților și tuturor celor care s-au implicat cu dragoste și bucurie la buna desfășurare a evenimentului.

Scurt istoric

Lăcașul de cult situat pe strada Govora, a fost sfinţit la data de 1 octombrie 1961, de către vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Teofil Herineanu. În anul 2012 a fost inițiat un amplu program de reaşezare arhitectonică şi renovare capitală a bisericii și în special a picturii în tehnica frescă, realizată sub coordonarea părintelui arhidiacon dr. Nicolae Bălan. De asemenea, au fost înnoite icoanele de pe catapeteasmă, fiind pictate de George Romilă din Piatra Neamț, iar în pridvor a fost realizată în tehnica mozaic scena „Adormirii Maicii Domnului” de către Anca Mihăilă. Au fost executate lucrări de retencuire, izolare termică, refațadizare, au fost înlocuite uşile exterioare ale bisericii cu uşi din stejar sculptat pe ambele feţe, s-au schimbat toate geamurile și ușile, dar și mobilierul bisericesc. Cele trei clopote au fost reaşezate pe structuri metalice şi acţionate electric. Totodată, biserica a fost placată în interior cu piatră naturală de Viștea, iar în exterior cu granit; acoperișul a fost înlocuit cu tablă plană de cupru. Au fost reamenajate curtea interioară, aleile pietonale și curtea Monumentului Eroilor și s-a îmbrăcat în piatră de Vrața masa Sfântului Altar. Toate aceste lucrări și multe altele au avut loc sub oblăduirea părintelui paroh dr. Dănuţ Liviu Hognogi, care este și protoiereul Protopopiatului Ortodoxă Român Cluj 1, sprijinit în slujire de preoții Vasile Roman și Dorin Ielciu.

La 26 septembrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, la vremea respectivă Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-au aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” cu prilejul resfințirii bisericii parohiale, la împlinirea a 60 de ani de la târnosire.

