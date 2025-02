Arhimandritul Dumitru Cobzaru a slujit la Clinica Medicală III din Cluj-Napoca: Îndemn la smerenie și demnitate creștină

Astăzi, în Duminica Vameșului și Fariseului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, cunoscut și sub denumirea de „Clinica Medicală III”. Alături de Preacuviosul Părinte au mai slujit: Arhid. Dan Grigore Văscu, directorul Radio Renașterea, și Părintele Gheorghe Daniel Puian, preot de slujire caritativă în cadrul spitalului.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhimandrit a subliniat importanța echilibrului dintre smerenie și faptele bune, inspirându-se din pericopa evanghelică a zilei. Acesta a arătat că omul trebuie să îmbine smerenia vameșului cu faptele bune ale fariseului, evitând însă mândria fariseului, care anulează meritele faptelor sale:

Duminica de astăzi se numește a Vameșului și a Fariseului. Nu putem să nu ne identificăm și cu vameșul, și cu fariseul. Am vrea să fim farisei în ceea ce privește faptele, iar în ceea ce privește pocăința și smerenia să fim asemenea vameșului, pentru că faptele vameșului nu-l creditează pe acesta în fața lui Dumnezeu, ci smerenia lui, iar mândria fariseului nu-l creditează în fața lui Dumnezeu și, din cauza mândriei, nici faptele lui, chiar dacă ele erau bune. Așadar, noi ne aflăm în ipostaza celor doi – și a vameșului, și a fariseului – și am vrea să fim vameși în smerenie și în demnitate și am vrea să fim farisei în faptele pe care suntem datori să le facem.