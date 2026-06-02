Arhimandritul Emilian Panait trecea la cele veșnice în urmă cu șapte ani

În urmă cu șapte ani trecea la viața veșnică arhimandritul Emilian Panait de la Mănăstirea băcăuană Ciolpani.

Împreună cu alți părinți rugători și harnici, arhim. Emilian Panait a contribuit mult la redeschiderea mănăstirilor și schiturilor din ținu­turile băcăuane, închise în perioada regimului comunist.

Părintele Emilian s-a născut în 1929 în localitatea Piscu din județul Galați, într-o familie cu 11 copii. A intrat în monahism la Mănăstirea Bogdana din județul Bacău, avându-l ca naș de călugărie pe arhimandritul Benedict Ghiuș.

După absolvirea Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, a lucrat la Centrul eparhial din Roman, dar și la Mănăstirea Nechit.

A fost hirotonit ierodiacon și ieromonah în anul 1958 de către Episcopul Teofil Herineanu al Romanului şi Huşilor.

În anul 1961 a fost nevoit să părăsească mănăstirea din cauza decretului 410/1959. În următorii zece ani într-o casă din Roznov, unde a răbdat în rugăciune.

Revenirea la slujire

După această perioadă grea, a fost rechemat la slujire, fiind rânduit preot paroh în satul Măldărăști, dar și duhovnic al mănăstirilor Agapia și ­Sihastru, precum şi eclesiarh la mănăstirea ctitorită de Sfântul Ștefan cel Mare în orașul Huși, actuala Catedrală Episcopală.

Din 1987, a fost numit stareț al vechii mănăstiri de ­călugări Runc de lângă orașul Buhuși.

În toate aceste locuri, părintele a luminat credincioșii prin slujire frumoasă, prin predici vii și prin prezența sa exigentă și sobră.

Ctitor de mănăstiri

Părintele Emilian și-a atras în jurul său mai multe familii evlavioase, dar și tineri aflați în căutarea drumului în viață, aceștia formând nucleul viitoarelor obști de la Runc și Ciolpani.

Adunând în jurul său mai mulți ucenici, părintele Emilian a restaurat viața monahală de la Mănăstirea Runc. Printr-o rânduială de viață austeră, părintele a reușit să formeze o obște de monahi muncitori, râvnitori şi rugători, dând o nouă față mănăstirii, prin restaurarea bisericii mari și construirea ansamblului de chilii și de anexe.

În 1991, i-au fost încredințate starețului Emilian restaurarea bisericii de lemn din apropierea Mănăstirii Runc și ctitoria unui așezământ monahal de maici. Obștea s-a format rapid din fiicele sale duhovnicești.

Cinci ani mai târziu a început ridicarea unei alte mănăstiri de maici, în localitatea Tisa-Silvestri, în partea de nord-est a județului Bacău.

Cele trei mănăstiri ale căror viață monahală a fost rânduită de arhimandritul Emilian Panait au astăzi obști care însumează peste 100 de monahi și monahii.

Arhimandritul Emilian Panait a trecut la viața veșnică în data de 2 iunie 2019.

