Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Sfinții Părinți, contemporanii noștri

Arhimandritul Vasilios Gondikakis – mare avvă contemporan la Muntele Athos

de | sept. 19, 2025

A trecut la cele veșnice părintele Arhimandrit Vasilios Gondikakis, un mare duhovnic contemporan, una din cele mai autorizate voci ale Ortodoxiei contemporane, care a transmis lumii mesajul peren și mereu viu al Muntelui Athos. De numele său se leagă mișcarea de renaștere duhovnicească ce a avut loc la Muntele Athos prin anii 70 ai secolului trecut. Un om de o profunzime aparte, un mare teolog și de un deosebit talent literar. Îl vom evoca în această emisiune pe regretatul arhimandrit Vasilios, facând referire la una din cărțile sale dar și la viața monahală de la Muntele Athos.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Arhimandritul Vasilios Gondikakis – mare avvă contemporan la Muntele Athos
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Emisiuni recente

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii

Am intitulat această emisiune Timpul sfințit în viața Bisericii. Toți trăim în timp, ne desfășurăm viața și activitatea în timp și simțim adesea că acesta nu ne ajunge sau dimpotrivă că trece prea greu. Așadar calitatea timpului nostru este în legătură cu noi, depinde...

Practicarea rugăciunii lui Iisus în viața de zi cu zi

Practicarea rugăciunii lui Iisus în viața de zi cu zi

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă „Rugați-vă neîncetat” (I Tes. 5, 17). Pentru om, în general, și mai ales pentru cei din lume, îndemnul acesta e foarte greu de împlinit. Părinții Bisericii însă au rânduit rugăciunea lui Iisus ca modalitate de a ne împropria sfântul...

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii

Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Cultul public

În cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune - o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are un caracter particular și unul public, ambele fiind în strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii Dumnezeu este chemat în viața...

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ