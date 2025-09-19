Arhimandritul Vasilios Gondikakis – mare avvă contemporan la Muntele Athos

A trecut la cele veșnice părintele Arhimandrit Vasilios Gondikakis, un mare duhovnic contemporan, una din cele mai autorizate voci ale Ortodoxiei contemporane, care a transmis lumii mesajul peren și mereu viu al Muntelui Athos. De numele său se leagă mișcarea de renaștere duhovnicească ce a avut loc la Muntele Athos prin anii ’70 ai secolului trecut. Un om de o profunzime aparte, un mare teolog și de un deosebit talent literar. Îl vom evoca în această emisiune pe regretatul arhimandrit Vasilios, facând referire la una din cărțile sale dar și la viața monahală de la Muntele Athos.

