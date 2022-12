Arhitectură și... caritate

Atunci când „Dumnezeu dă undă verde” unui proiect, înseamnă că tot El a găsit și omul sau oamenii potriviți care să-l realizeze. Dovadă, proiectul centrului de îngrijiri paliative pediatrice, pentru care părintele Bogdan Chiorean a așteptat șapte ani și care, iată, acum, din vis devine realitate.

După șapte ani de așteptări, refuzuri, amânări sau promisiuni neonorate, cineva – și nu dintre autorități, ci „un vrednic slujitor la Centrul «Sfântul Nectarie»” -, a donat terenul necesar construcției (și „nu pentru că ar fi avut prea mult, ci pentru că dorește să participe la acest proiect”, spunea PS Benedict Bistrițeanul), iar apoi, la scurt timp, o doamnă arhitect s-a oferit să realizeze proiectul construcției.

Este vorba de d-na Cristina ALBU, absolventă a Facultății de Arhitectură si Urbanism din Cluj-Napoca, arhitect cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România, cu drept de elaborare de documentații de urbanism, acordat de Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România și verificator tehnic de proiecte atestat MDLPA pe specialitatea „securitate la incendiu – construcții”. Pe parcursul celor 12 ani de când profesează în Cluj-Napoca a fost implicată în realizarea de proiecte de arhitectură pentru funcțiuni de sănătate, învățământ, locuire, spații industriale sau comerciale, în toate etapele de proiectare.

Ce a determinat-o să se implice acum în realizarea proiectului pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor”? Răspunsul la această întrebare, dar și la alte întrebări legate de proiect l-am primit chiar de la arh. Cristina ALBU:

– Este, oarecum, în firea lucrurilor ca, la fel ca în oricare alt domeniu, un arhitect să caute, să propună sau să accepte realizarea unui proiect care să îi aducă și un câștig pe măsura valorii și eficienței acestuia.

Ce v-a determinat să vă oferiți să realizați proiectul unui centru de îngrijiri paliative pediatrice, care, având un scop caritabil și coordonat fiind de Biserică, este greu de presupus că vă va aduce un câștig financiar foarte mare?

– Am avut șansa ca, după absolvirea facultății, să îmi găsesc un loc de muncă într-un birou de proiectare în care se acorda mereu sprijin inițiativelor cu caracter caritabil sau orientate spre comunitate (ca spațiile de învățământ), coordonate de Biserică. Astfel, sub îndrumarea d-nei arh. Doina Munteanu și a regretatului ing. Marian Munteanu, am făcut parte din echipele de proiectare care au realizat proiecte pentru sediul Centrului Misionar Social al Arhiepiscopiei Ortodoxe, sediul Facultății de Teologie Ortodoxă, un centru de consiliere în adicții, proiectul urbanistic de realizare a unui cămin pentru vârstnici ș.a.

A fost, așadar, un gest firesc ca, atunci când ni s-a solicitat sprijinul pentru realizarea acestui proiect să răspundem afirmativ, mai ales având în vedere specificul programului și nevoia uriașă pentru astfel de dotări atât la nivel local, cât și național.

– Știu de la părintele Bogdan Chiorean că terenul de la Sânnicoară pe care urmează a fi construit Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” este un teren foarte lung și foarte îngust. În ce măsură aceste neajunsuri, să zic, ale terenului, v-au creat dificultăți în realizarea proiectului?

– Într-adevăr, terenul nu are o formă ideală pentru amplasarea unei astfel de clădiri, dar cu toate acestea considerăm că pe terenul respectiv se poate realiza acest centru de îngrijiri paliative pediatrice, cu respectarea tuturor regulilor urbanistice sau normelor sanitare și de securitate la incendiu care se impun.

Printre avantajele locației unde se propune realizarea centrului voi menționa faptul că aceasta este într-o zonă liniștită, nu foarte dens construită și care permite ca spațiile cu destinație medicală să fie luminoase, fiind orientate spre est sau spre vest.

– Prin ce se deosebește, din punct de vedere arhitectural, un centru paliativ pediatric de un centru de îngrijiri sau de un spital pentru adulți?

– Pe lângă importanța acordată realizării unei clădiri cu atmosferă calmă, primitoare și spații luminoase, un aspect de care am ținut cont în crearea conceptului pentru centrul paliativ pediatric este rolul pe care familiile îl au în viața copiilor internați aici. Astfel, au fost concepute saloane unde copiii de vârste mici pot fi internați cu însoțitori și, de asemenea, a fost conceput un spațiu destinat activităților de recreere, pentru socializare, unde copiii pot socializa între ei sau cu vizitatorii.

– Știu tot de la părintele Bogdan Chiorean că proiectul Centrului „Sf. Hristofor” nu este finalizat încă sută la sută. Totuși, mă gândesc că ne puteți oferi câteva detalii despre ceea ce va avea, în mod sigur și obligatoriu, această construcție dedicată copiilor în stadii avansate ale bolii.

– Pe lângă încăperile cu specific medical pe care normele sanitare le impun pentru o astfel de construcție (saloane pentru pacienți, săli de tratament, de consultații, spații pentru personalul medical etc.), centrul include și spații care se adresează micii comunități care ia ființă în această clădire: un spațiu pentru activități de recreere, un paraclis și amenajări exterioare adiacente clădirii, care vor include zone de promenadă și de joacă accesibile persoanelor cu diferite grade de mobilitate.

– Ce etape urmează a fi parcurse până la finalizarea proiectului?

– Prima etapă a proiectului constă în realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, prin care se stabilește amplasarea clădirii pe parcelă și modul de rezolvare a accesului pe teren, asigurarea locurilor de parcare necesare și amenajarea exterioară a terenului, ținând cont și de panta destul de accentuată a acestuia, la care clădirea trebuie să se adapteze.

După aprobarea acestui plan, vor fi elaborate proiectele tehnice de arhitectură, rezistență și instalații, în baza cărora se va solicita emiterea autorizațiile de construire și în baza cărora se va executa apoi construcția. În toate etapele proiectului, acesta va fi supus avizării din partea a diferite instituții, din punctul de vedere al respectării normelor sanitare, sanitar-veterinare, de securitate la incendiu, pentru protecția mediului, asigurarea echipării edilitare etc.

– Se poate face, la acest moment, o estimare a costurilor pe care le-ar presupune realizarea proiectului?

– Având în vedere stadiul incipient în care se află proiectul, nu putem estima momentan costurile realizării clădirii.

Centrul de îngrijiri paliative pediatrice va fi o construcție complexă în primul rând datorită funcțiunii clădirii (este un spital monofuncțional) și care, așadar, impune niște costuri suplimentare față de o clădire cu același gabarit, dar cu altă destinație. Este necesară o dotare cu instalații de stingere și detectare incendii, generator, rezervă de apă, finisaje interioare care să permită respectarea normelor de igienă, ascensor pentru transportul pacienților cu pat rulant etc.

– De ce depinde, din punctul dvs de vedere, urgentarea realizării acestui proiect?

– Din experiența proiectelor anterioare, sunt convinsă că în procesul de avizare și autorizare a acestui proiect toate instituțiile implicate vor sprijini proiectul, astfel încât să ajungem cât mai rapid la momentul în care lucrările pot fi începute. Astfel, cred că momentul decisiv va fi acela al demarării șantierului, când, datorită costurilor pe care le implică achiziționarea materialelor de construcție și execuția clădirii, va depinde de noi, ca și comunitate, să sprijinim realizarea acestui centru care va întinde o mână de ajutor copiilor care suferă de boli cronice progresive și familiilor acestora.

– Pentru că v-ați oferit să realizați un proiect dedicat copiilor, și nu celor fericiți, ci acelor copii aflați într-o foarte mare suferință, îndrăznesc să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru adulții cu care soarta a fost mai darnică și care ar putea sprijini în vreun fel proiectul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor”.

– Cred că atitudinea față de cei mai vulnerabili dintre noi ne arată cu adevărat cât de puternici suntem, atât ca societate, cât și ca indivizi.

Știu că suntem capabili de mari acte de generozitate, după cum au dovedit numeroase inițiative civice, ca de exemplu sprijinul acordat refugiaților din Ucraina sau persoanelor care întâmpinau dificultăți pe perioada pandemiei. Astfel, am încredere că această deschidere față de ajutorarea celor de lângă noi, care au nevoie de sprijin, va susține realizarea acestui centru de îngrijiri paliative pediatrice.

Reamintim, pentru cei care vor dori să sprijine financiar acest proiect, conturile destinate construirii centrului de îngrijiri paliative pediatrice:

Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj: lei: RO83BTRLRONCRT00C6603105; euro: RO25BTRLEURCRT00C6603103

Monica TRIPON