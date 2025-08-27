Armonii muzicale de excepție la Cluj: Cvartetele Belcea și Leonkoro, în cadrul Festivalului Internațional George Enescu

Recital cameral în cadrul Festivalului Internațional George Enescu la Cluj – cvartetul Belcea și cvartetul Leonkoro

Joi, 28 august 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la un recital cameral, parte a Festivalului Internațional George Enescu la Cluj. Cvartetul Belcea (Corina Belcea – vioară, Suyeon Kang – vioară, Krzysztof Chorzelski – violă și Antoine Lederlin – violoncel) și cvartetul Leonkoro (Jonathan Schwarz – vioară, Ruslan Talas – vioară, Mayu Konoe – violă și Lukas Schwarz – violoncel) vor prezenta publicului lucrări semnate de Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven și George Enescu.

Cvartetul Belcea

Concertele Cvartetului Belcea sunt caracterizate de pasiune, precizie, o expresivitate inedită și emoție pură. Componența unică a cvartetului – violonista română Corina Belcea, coreeano-australiana Suyeon Kang la vioara a doua, violistul polonez Krzysztof Chorzelski și violoncelistul francez Antoine Lederlin – reunește patru proveniențe artistice distincte într-o excelență singulară. Repertoriul ansamblului se întinde de la Haydn, Mozart, Beethoven la Bartók, Janáček la Szymanowski. De asemenea, ei continuă să introducă publicului noi lucrări de compozitori actuali, precum Julian Anderson (2024), Guillaume Connesson (2023), Joseph Phibbs (2018), Krzysztof Penderecki (2016), Thomas Larcher (2015) și Mark-Anthony Turnage (2014 & 2010). Aceste lucrări comandate sunt create în asociere cu Belcea Quartet Trust, propria fundație a cvartetului, al cărei scop este de a extinde continuu literatura pentru cvartet de coarde, precum și de a sprijini tinerele cvartete prin sesiuni concentrate de coaching comun. În acest fel, ei pot transmite și următoarei generații experiența pe care au dobândit-o ca studenți ai Cvartetului Amadeus & Alban Berg. Pe lângă înregistrările integrale ale Cvartetelor de coarde de Bartók, Beethoven, Brahms (Diapason d’or de l’année 2016) și Britten, discografia vastă a cvartetului include lucrări de Berg, Dutilleux, Mozart, Schönberg, Schubert, Șostakovici, Janáček și Ligeti. În primăvara lui 2022, Alpha Classics a lansat cele două Sextete de coarde de Brahms, interpretate alături de Tabea Zimmermann și Jean-Guihen Queyras. Cvartetul Belcea și-a lansat interpretările integrale ale Cvartetelor de coarde de Beethoven, susținute la Konzerthaus Viena în 2012, pe DVD via EuroArts în 2014. Un an mai târziu, în 2015, a urmat lansarea unei înregistrări cu cele trei Cvartete de coarde de Britten. Din 2017 până în 2020, cvartetul a deținut prestigioasa poziție de Ansamblu în Rezidență la Pierre Boulez Hall din Berlin, unde de atunci au concertat regulat. În plus, Cvartetul Belcea face parte dintr-o serie comună de Cvartete de coarde la Konzerthaus Viena din 2010. Quatuor Ébène este ansamblul partener în această serie începând cu stagiunea 2021-2022. Concertele de cvartet din această stagiune vor purta Cvartetul Belcea în locații renumite precum Stockholm Konserthuset, Wigmore Hall din Londra, Théâtre des Champs-Élysées și Flagey din Bruxelles. Un moment special îl va constitui turneul de octet, alături de Quatuor Ébène, prin America de Nord și de Sud, precum și Asia. Aceștia vor concerta la Carnegie Hall din New York, Teatro Cultura Artística din São Paulo și Grand Hall of the Lee Shau Kee Lecture Center din Hong Kong, printre alte scene.

Cvartetul Leonkoro

Cvartetul Leonkoro, înființat la Berlin în 2019, este descris cel mai bine în recenzia publicată în ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung din ianuarie 2022. Ansamblul este alcătuit din frații Jonathan și Lukas Schwarz la vioara I și violoncel, iar vocile interioare sunt completate de Amelie Wallner la vioara II și Mayu Konoe la violă. Pe lângă studiile de muzică de cameră cu Heime Müller (membru al Cvartetului Artemis) la Academia de Muzică din Lübeck, cvartetul s-a pregătit începând din anul 2020 cu Günter Pichler (membru al Cvartetului Primarius Alban Berg) la Institutul de Muzică de Cameră al Școlii Superioare de Muzică Regina Sofía din Madrid. Printre mentorii notabili ai ansamblului se numără Eckart Runge și Gregor Sigl (Cvartetul Artemis), precum și pianistul Alfred Brendel, cu care Cvartetul Leonkoro menține o colaborare constantă. În toamna anului 2023, casa de discuri Mirare a lansat primul album al ansamblului, cuprinzând Cvartetul de coarde de Maurice Ravel și Cvartetul de coarde nr. 3 op. 41 de Robert Schumann, disc recompensat cu premiul Choc de Classica l’année 2023, la doar câteva săptămâni distanță. Cei patru muzicieni au celebrat deja multe debuturi triumfale în cadrul unor serii de concerte și festivaluri internaționale importante din stagiunea anterioară. Vor urma și altele în această stagiune, inclusiv la Festivalul de la Salzburg, Filarmonica din Luxemburg, Liederhalle din Stuttgart, Tonhalle Zürich, Sala Bozar din Bruxelles și Konzerthaus din Dortmund. De asemenea, cvartetul va efectua pentru prima dată un turneu în America de Nord cu recitaluri în New York, Boston, Montreal, Chicago, Houston și San Francisco, printre altele. În martie 2024, Concertgebouw Amsterdam a oferit Cvartetului Leonkoro Premiul pentru tinere talente, care a reprezentat un punct de plecare pentru o relație profesională de lungă durată. La scurt timp, a fost premiat și de Borletti-Buitoni Trust, o mare onoare și un sprijin pentru cvartet și activitatea sa. La începutul stagiunii 2024-2025, cei patru muzicieni au primit Premiul pentru ansamblu din partea Festivalului Mecklenburg-Vorpommern.

