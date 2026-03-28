Arta încondeierii ouălor la Parohia Ortodoxă Dumbrăveni

Într-un timp în care tradițiile riscă să fie uitate, iar graba cotidiană ne îndepărtează tot mai mult de lucrurile simple și autentice, Parohia Ortodoxă Dumbrăveni a ales să readucă în sufletele copiilor și ale comunității frumusețea obiceiurilor pascale, printr-un atelier dedicat încondeierii ouălor.

Sâmbătă dimineața, atelierul de încondeiat ouă a adunat nu mai puțin de 73 de copii și tineri, atât din Dumbrăveni, cât și din Dej, Beclean și Bistrița, dornici să descopere tainele unei arte tradiționale românești, transmise din generație în generație. Coordonat de prof. Claudiu Cubleșan, etnolog a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Nu au lipsit rugăciunele de la începutul și finalul atelierului.

Evenimentul a oferit participanților ocazia de a învăța, pas cu pas, tehnica decorării ouălor cu ceară: de la pregătirea acestora și mânuirea chișiței, până la realizarea motivelor populare și aplicarea culorilor în straturi succesive. Această experiență le-a oferit elevilor ocazia de a descoperi și de a exersa tehnici tradiționale de încondeiere, dar și de a înțelege importanța patrimoniului cultural local. Activitatea a fost un prilej de creativitate, colaborare și apreciere a meșteșugurilor autentice românești, contribuind la consolidarea legăturii dintre școală, biserică și comunitatea culturală.

Cu răbdare și entuziasm, fiecare copil a lucrat propriul ou, transformându-l într-o mică operă de artă. Modelele tradiționale, liniile fine trasate cu grijă și combinațiile de culori au dat viață unor creații autentice, încărcate de simbol și frumusețe. La final, participanții au plecat acasă cu ouăle încondeiate, pregătite să înfrumusețeze masa de Paște sau să fie oferite celor dragi.

Un aspect deosebit al atelierului a fost diversitatea participanților, veniți din mai multe localități, semn că astfel de inițiative aduc împreună oameni uniți de dorința de a păstra tradițiile vii.

După încheierea activităților, copiii s-au bucurat de momente de relaxare și de o gustare pregătită cu drag, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Râsetele și energia lor au umplut spațiul de viață, transformând ziua într-o amintire frumoasă pentru toți cei prezenți.

Astfel de întâlniri au un rol aparte în formarea celor mici: îi învață să aprecieze tradițiile, să lucreze cu răbdare și atenție și să descopere bucuria lucrurilor făcute cu propriile mâini. Atelierul de încondeiat ouă nu a fost doar o activitate creativă, ci și o lecție despre identitate, credință și comunitate.

Iar roadele se văd și a doua zi, duminică dimineața, când biserica este plină de copii și părinți, veniți cu inimile deschise. Este un semn că dragostea și atenția cultivate în astfel de activități îi apropie de viața bisericii, de rugăciune și de credință.

Adresăm mulțumiri deosebite domnului prof. etnolog Claudiu Cubleșan pentru dăruirea, răbdarea și profesionalismul cu care a împărtășit această frumoasă tradiție, precum și tuturor copiilor și tinerilor participanți, care, prin entuziasmul și implicarea lor, au dat viață acestui atelier.