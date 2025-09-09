„Arta pe rețetă” cu Irina-Margareta Nistor, la Cluj-Napoca

Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 11:00, Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca găzduiește proiectul „Arta pe rețetă cu Irina-Margareta Nistor”, un concept unic în România, dedicat artei, culturii, educației și sănătății. Evenimentul face parte din programul Proud To Be Romanian.

Pe parcursul a șapte ore, publicul va avea ocazia să participe la un regal de personalități reunite pentru prima dată într-un astfel de format: medici de prestigiu, terapeuți, antreprenori, reprezentanți ai lumii culturale și artistice, producători și promotori ai sănătății și bunăstării.

Într-un dialog special cu Irina-Margareta Nistor, vor fi aduse în atenție teme actuale din domeniul sănătății, cu accent pe prevenție și pe medicina privită ca artă. Printre invitați se numără: dr. Bogdan Florea, neurolog și fondator al Telemedicinii în Epilepsie, prof. dr. Horațiu Flaviu Coman, președintele Societății de Chirurgie Vasculară România, psihoterapeut Cristina Nica, dr. Răzvan Filip, medic ORL și somnolog, dr. Claudiu Mirescu, medic anatomo-patolog, dar și numeroși artiști, sportivi, antreprenori și reprezentanți ai societății civile.

Evenimentul va include o expoziție de pictură în foyer și prezentarea unor branduri românești la etajul sălii Transilvania. Ziua se va încheia cu proiecția filmului artistic românesc „6 septembrie”, regizat de Bogdan Ilieșiu.

„Arta pe rețetă” își propune să aducă împreună universul medical și cel cultural, subliniind importanța educației, a prevenției și a viziunii holistice asupra sănătății și vieții.