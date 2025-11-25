ASCOR Cluj-Napoca desfășoară campania „Dăruind, vei dobândi”, dedicată copiilor și persoanelor vulnerabile

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români, filiala Cluj-Napoca, organizează și în acest an campania „Dăruind, vei dobândi”, derulată în perioada 24 noiembrie – 10 decembrie 2025. Inițiativa îi invită pe cei doritori să aducă bucurie unor copii aflați în situații de dificultate, precum și unor persoane internate în spitalele din municipiu.

Participanții sunt încurajați să ofere în dar un pachet de tip cutie de pantofi, pregătit pentru un copil ales din aplicația special creată de ASCOR. Cutia trebuie să conțină obiecte noi și utile, potrivite vârstei: un obiect de uz personal, un obiect educativ, dulciuri, o jucărie sau articole practice precum căciuli, mănuși ori ghetuțe.

Pentru organizarea cât mai eficientă, ASCOR pune la dispoziție o aplicație dedicată, în care donatorii pot selecta copilul căruia doresc să îi ofere cadoul și pot marca statusul pregătirii pachetului:

Aplicația: https://daruind.ascorcluj.ro/

De asemenea, sunt disponibile un tutorial de utilizare și un tabel orientativ pentru alegerea mărimilor hainelor și încălțămintei.

Pachetele pot fi depuse la Biserica Studenților din Complexul Hașdeu (str. B. P. Hașdeu nr. 45), în spațiul de la etaj, între orele 7:00 – 23:00, sau pot fi preluate direct de voluntari, la cerere. Persoanele din afara Clujului pot sprijini campania prin donații în contul ASCOR, cu mențiunea „Dăruind vei dobândi”.

Prin această inițiativă, ASCOR Cluj-Napoca își propune să aducă lumină și speranță în sufletele copiilor și bolnavilor, dar și să cultive spiritul filantropiei și al responsabilității creștine în rândul tinerilor.