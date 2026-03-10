ASCOR Cluj-Napoca organizează o conferință cu pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Ciclul serilor duhovnicești din Postul Mare organizat de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români – Filiala Cluj-Napoca începe joi, 12 martie 2026, cu o conferință susținută de pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc.

Evenimentul va avea loc de la ora 20:00, în Aula Magna a Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, unde invitatul va susține conferința intitulată „Femeia și mântuirea lumii”.

Pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu și unul dintre cei mai cunoscuți teologi ortodocși contemporani, fiind apreciat pentru contribuțiile sale în domeniul studiilor biblice și al teologiei Noului Testament.

Conferința deschide seria de întâlniri duhovnicești dedicate perioadei Postului Mare, organizate de studenții teologi clujeni, evenimente care își propun să ofere tinerilor și credincioșilor prilej de reflecție, dialog și aprofundare a temelor de spiritualitate creștină.

Participarea este deschisă tuturor celor interesați.