ASCOR Cluj organizează o întâlnire cu tema „Merit să fiu iubit doar dacă…”

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Cluj-Napoca îi invită pe tineri marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la o nouă întâlnire în cadrul programelor sale duhovnicești și formative. Evenimentul se va desfășura în demisolul Bisericii Studenților din Campusul Universitar Hașdeu.

Invitata serii este Nicoleta Amariei, consilier în adicții, formator și coordonator clinic în cadrul Programului „Sfântul Dimitrie”. Tema propusă – „Merit să fiu iubit doar dacă…” – abordează una dintre cele mai sensibile și actuale provocări ale tinerilor: înțelegerea sănătoasă a valorii personale și depășirea mecanismelor afective condiționate.

Participanții vor avea ocazia să afle perspective terapeutice și spirituale despre relații, vindecare interioară și redescoperirea stimei de sine. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de întrebări și dialog.

Evenimentul este deschis tuturor studenților interesați.